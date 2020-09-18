(Видео) Омурбек Суваналиев: Сооронбай Жээнбеков обиделся на меня из-за того, что я поддержал Бабанова

Генерал рассказал, как ему предложили должность заместителя главы Совбеза

Омурбеку Суваналиеву предложили должность заместителя председателя Совета безопасности временно, позже обещали найти другую работу. Об этом он рассказал в интервью журналисту, блогеру Майраш Базлакуновой на YouTube-канале.

По словам Суваналиева, он хотел внести свой вклад в Совбез и поэтому согласился на должность, предложенную президентом.

«После того как Жээнбеков сказал, что на стороне народа и не будет слушать Атамбаева, я согласился прийти в эту команду. Мне сказали, что я буду на этой должности временно и предложат другую, но, к сожалению, ситуация изменилась не в мою сторону», - заявил он.

Также бывший глава МВД признался, что глава государства обиделся на него из-за того, что он поддержал Омурбека Бабанова.

«Жээнбеков сказал, что обиделся на меня из-за того, что был на стороне Бабанова. Я требовал не арестовывать его, когда он хотел вернуться в апреле 2019 года. Ведь если бы его задержали, то произошел бы переворот, и тогда я бы был на стороне народа. Тем более Атамбаев у себя в Кой-Таше сидел и ждал, когда приедет Бабанов. Тогда бы вспыхнула гражданская война, я предупредил об этом и рассказал высшему руководству о своей позиции», - отметил политик.

Источник: vesti.kg