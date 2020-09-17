Алмазбек Атамбаев хочет, чтобы его поскорее перевели в колонию

Сегодня сторонники Алмазбека Атамбаева намерены поздравить бывшего президента с днем рождения.
Об этом Vesti.kg рассказала депутат Ирина Карамушкина.
- К сожалению, сама я не смогу попасть на свидание, потому что должна была выступать на телевидении в рамках предвыборной кампаниии, - пояснила она. - К нему сегодня пойдет Асель Кодуранова и наши ребята из партии. Мои коллеги хотели записать для Алмазбека Шаршеновича видеообращение. А я сегодня передам поздравление через его супругу.
Ирина Юрьевна добавила, что две недели назад встречалась с Алмазбеком Атамбаевым.
- Он держится хорошо, упрямство его не покидает, - отметила она. - Каждый раз, когда мы встречаемся с Алмазбеком Шаршеновичем, он говорит о том, что сожалеет о своей ошибке. Но он уверен, что на выборах люди проголосуют за нашу партию. Он призывает нас бороться. Хотя по сравнению с другими полиобъединениями мы не в равных условиях. У нас даже нет денег на выступление по телевидению и на то, чтобы нанять агитаторов. Сам Алмазбек Шаршенович хочет, чтобы его перевели в колонию, там хоть гулять можно. Тяжело сидеть в одиночной камере. Правда, он не верит, что ему позволят общаться с другими заключенными - он ведь носитель государственных секретов.
В свою очередь зампредседателя СДПК Кундуз Жолдубаева написала в соцсети, что члены партии СДПК пришли к зданию ГКНБ поздравить Алмазбека Атамбаева с днем рождения. Вместе с ней были депутаты Асель Кодуранова, Мурадыл Мадеминов и Мухтар Айнакулов.
Источник: vesti.kg
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