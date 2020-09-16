Вновь изменится Основной закон

Среди общественности ходят разговоры о необходимости внесения изменений в Конституцию.

Депутат Жогорку Кенеша Курманкул Зулушев предлагал внести изменения в Конституцию путем референдума. Но большинство инициативу не поддержало. Тем не менее вопрос остается открытым.

Политолог Марат Казакбаев сообщил, что в ближайшие дни может быть затронут вопрос внесения изменений в Конституцию. По его словам, Основной закон страны так часто изменялся, что от него живого места не осталось. Нельзя жить по сегодняшней текебаевской Конституции. Его вариант оказался неудачным и противоречит правилам государственного управления. «Мы называем себя парламентской республикой, но решение принимает президент. Многие недостатки связаны с выборами. Сегодняшняя Конституция позволяет развести коррупцию в партийных списках. Недостатков полно. Поэтому при формировании нового состава парламента этот вопрос будет подниматься», — сказал он.

Не секрет, что внесение изменений в Конституцию остается требованием времени. Если мы четко не определимся с системой государственного управления, то на уровне управления страной будет коллективная безответственность.

Предлагается провести и референдум наряду с парламентскими выборами. Тем не менее 7-й этаж «Белого дома», скорее всего, решил приступить к референдуму только после того, как получит достаточно голосов на выборах. Это правильно. Зачем провоцировать ненависть народа.

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 16.09.2020 / стр. 5