Стыдно за него!

Ближе к выборам у нас частенько проходят собрания, конференции, конгрессы с участием политологов и бывших чиновников.

Обсуждают вопросы, о которых народ прекрасно осведомлен, делают несбыточные предложения.

Несколько дней назад прошел конгресс на тему: «Должны ли быть реформы в новом правительстве и кто достоин должности премьер-министра?» В нем приняли участие политологи и бывшие главы правительств.

Эксы говорили, что ситуация все равно не изменится, тем не менее будущий премьер-министр должен уметь ставить задачи, хорошо разбираться в кадровых и финансовых вопросах. Он сможет выполнить свои функции только тогда, когда будет знать все.

Удивительно то, что бывший глава правительства Турсунбек Чынгышев отметил, что Кыргызстан является богатой страной, располагающей земельными, водными, природными, человеческими ресурсами. Он предложил правильно использовать эти ресурсы и поставить заслон коррупции. Только тогда можно добиться развития экономики страны и улучшения условий жизни населения.

Удивительно то, что на конгрессе не нашелся человек, который бы сказал: «Это же ты коррупционным путем передал месторождение «Кумтор» канадцам…» Желаем не хворать Чынгышеву, который хочет поставить заслон коррупции, будучи автором выражения: «Не воруют только дураки и ленивые».

Источник: газета «Майдан.kg» №32 от 16.09.2020 / стр. 7