Эксперт: Космосбек Чолпонбаев - главный виновник тотального развала системы здравоохранения КР в период пандемии

Манас Кадыров подозревает, что экс-глава Минздрава сможет откупиться и избежать наказания

Экс-глава Минздрава Космосбек Чолпонбаев является главным виновников развала системы здравоохранения КР в период пандемии коронавируса. Таким мнением с Vesti.kg поделился председатель Общественного объединения «Общество против коррупции» Манас Кадыров, комментируя задержание бывшего министра здравоохранения.

- Я встречался со многими главврачами больниц, поликлиник, слушал их жалобы, - сказал он. - Тотальный развал здравоохранения произошел именно при Чолпонбаеве.

Его реформа по оптимизации центров семейной медицины, согласно которой уролог мог бы осматривать сердечников и т.д. Это неправильно. Чолпонбаев покупал дорогостоящие автомобили в то время, когда у нас не было карет скорой помощи. Это преступление против своего народа. Также был скандал с машинами скорой помощи, которые были непригодными к работе. Их потом использовали во время пандемии. Беспредел, который происходил во время пандемии коронавируса, - его прямая вина.

По мнению Кадырова, 9 млн сомов ущерба, который Чолпонбаев нанес бюджету, по данным Финполиции, можно назвать мелочью для чиновника такого ранга.

- Думаю, что люди, занимавшие такую должность, запросто могут оплатить эту сумму, - отметил эксперт. - Чолпонбаев может выйти под домашний арест, оплатив эту сумму. Тогда будет обидно. Сколько людей умерли из-за того, что просто не получили медицинскую помощь, не смогли дойти до больниц. Космосбек Чолпонбаев - не козел отпущения, а основной виновник. Посмотрим, какое решение вынесет суд. Но есть подозрения, что ему удастся откупиться. Будут ли задерживать остальных чиновников, которые в период пандемии злоупотребили служебным положением, решит следствие.

Манас Кадыров напомнил, что бывший министр здравоохранения в свое время говорил, что головой отвечает за ситуацию с коронавирусом. По мнению эксперта, Космосбек Чолпонбаев должен понести ответственность.

Экс-советник министра здравоохранения Елена Баялинова также прокомментировала Vesti.kg вчерашнее задержание. Она напомнила, что вопрос об ответственности Чолпонбаева уже поднимался ранее.

- А сейчас, видимо, появились какие-то новые данные, которые послужили поводом для задержания, - предположила она. - Конечно, разбирательства займут не один день. Сейчас трудно давать комментарии по составу предполагаемого преступления и определения наказания.

Напомним, накануне стало известно, что ГСБЭП задержала экс-главу Минздрава Космосбека Чолпонбаева по подозрению в халатности и по факту злоупотребления должностным положением в отношении ответственных лиц Министерства здравоохранения КР.​

Установлено, что руководящие лица Минздрава, злоупотребляя своим служебным положением, вопреки интересам народа и государства заключили нерентабельный контракт, нанесший госбюджету ущерб на сумму около 9 миллионов сомов.​

Источник: vesti.kg