Кыргызстанцы намерены 22 сентября провести митинг на площади Ала-Тоо в поддержку двух законов

«Пускай депутаты ЖК поддержат законопроекты о запрете охоты и о защите ледников»
Кыргызстанцы призывают при встрече с депутатами Жогорку Кенеша просить их заполнить форму № 2а, обязывающую нардепов поддержать законы о запрете охоты и о защите ледников. Соответствующая информация распространилась в соцсети Facebook.
«Сограждане при встрече с кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша, просите их заполнить форму № 2а. Это обязательства кандидатов поддержать законы о запрете охоты и о защите ледников. Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Реформа» Клара Сооронкулова первой подписала форму № 2а. Спасибо большое!» - написал пользователь Facebook Eleri Bitikci.
Кроме того, граждане намерены провести 22 сентября на площади Ала-Тоо в 12.00 митинг в поддержку данных законопроектов.
Отмечается, что в случае неисполнения данного обещания нардеп обязан сдать свой мандат.
Источник: vesti.kg
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