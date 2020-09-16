Кыргызстанцы намерены 22 сентября провести митинг на площади Ала-Тоо в поддержку двух законов

«Пускай депутаты ЖК поддержат законопроекты о запрете охоты и о защите ледников»​

Кыргызстанцы призывают при встрече с депутатами Жогорку Кенеша просить их заполнить форму № 2а, обязывающую нардепов поддержать законы о запрете охоты и о защите ледников. Соответствующая информация распространилась в соцсети Facebook.​

«Сограждане при встрече с кандидатами в депутаты Жогорку Кенеша, просите их заполнить форму № 2а. Это обязательства кандидатов поддержать законы о запрете охоты и о защите ледников. Кандидат в депутаты Жогорку Кенеша от партии «Реформа» Клара Сооронкулова первой подписала форму № 2а. Спасибо большое!» - написал пользователь Facebook Eleri Bitikci.

Кроме того, граждане намерены провести 22 сентября на площади Ала-Тоо в 12.00 митинг в поддержку данных законопроектов.​

Отмечается, что в случае неисполнения данного обещания нардеп обязан сдать свой мандат.

Источник: vesti.kg