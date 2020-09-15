Бабанов упразднением ГКНБ ставит цель избавление от уголовного дела?

Сейчас же, сравнительно, ведомство ступило на путь исправления.

Как понять, что Омурбек Бабанов «дирижирует» за кулисами во время агитационной кампании и старается достичь желаемого через активных членов партии «Республика»? Например, на днях Мирлан Жеенчороев заявил о необходимости упразднения ГКНБ. Для чего? Дело в том, что в ведомстве есть несколько уголовных дел, возбужденных на Бабанова. И разве можно «играть» ради того, чтобы избавиться от них?.. Наблюдается, что в настоящее время ГКНБ, по сравнению с прошлым, нацелен на реформу, идёт кадровое очищение. Наверняка помните, каким было положение при руководстве Абдиля Сегизбаева, Болота Суйумбаева. Наверняка слышали, как делали деньги, запугивая и стращая. В то время усилились репрессивные аресты. Сейчас же, сравнительно, ведомство ступило на путь исправления. Самое главное, указанная система работает по сохранению нацбезопасности, правильно?.. И упразднить ГКНБ по той причине, что не нравится ведомство (!) Бабанову, это, если представить образно, как сломать игрушку...

Источник: aryba.kg