Кыргызстанцы рискуют получить полностью провластный парламент?

«Как можно считать таких оппозицией? Это несерьезно»
Несмотря на лидирующие позиции партий, которые многие считают провластными – «Мекеним Кыргызстан» и «Биримдик» - место в Жогорку Кенеше найдется и для «записных оппозиционеров». Таким мнением с Vesti.kg поделился бывший премьер-министр КР Феликс Кулов.
- По результатам работы VI созыва население скептически относится к ряду депутатов, - объяснил он. – А ведь 80 процентов их идет на выборы снова. Протестное настроение может заставить граждан проголосовать в пику нынешним парламентариям: за кого-то, лишь бы не за них. Так что кто-нибудь из новых да попадет.
Тем не менее, наиболее высокие арифметические шансы получить большое количество мандатов именно у этих двух партий, считает экс-премьер.
Однако гораздо больше его беспокоит возможность вбросов, о подготовке к которым уже заговорили. Поэтому Кулов предложил Центризбиркому несколько мер, которые могли бы помочь избежать фальсификации.
- Во-первых, как только участковые избирательные участки закроются в 20:00, сразу же составить отдельный протокол о количестве проголосовавших человек (по количеству выданных на руки чеков) и раздать его наблюдателям, - рассказал он. – Только после этого вскрывать урны. В таких обстоятельствах вброс бюллетеней в урны будет невозможным.
Во-вторых, следует предотвратить массовое голосование «по форме №2» - когда для голосования регистрируют прибывших из других населенных пунктов граждан, продолжил бывший глава кабмина.
- Если выяснится, что на каком-то участке 40 процентов проголосовавших – избиратели по форме №2, и как раз 40 процентов или около того на этом участке проголосовали за одну партию – на этом участке признать выборы недействительными, - говорит он. – Но в ЦИК же никого не слушают, поэтому могут возникнуть недоразумения.
Бывший председатель Верховного суда, экс-депутат ЖК Курманбек Осмонов согласен, что оппозиции в парламенте просто не может не быть – на то это и парламент.
- Если не радикальной, то хотя бы умеренной, - говорит он Vesti.kg.
Большей проблемой, чем распределение мандатов, он считает качественный состав политобъединений, которые хотят продвинуть своих представителей в Жогорку Кенеш.
- Думаю, молодежью все только прикрываются, а придет большинство тех, что и были, - предположил эксперт. - Да если правда молодежь – какой от нее толк? Если бы у нее был опыт законотворческой деятельности... А молодые, хоть и образованные, без знаний и опыта в этой сфере. А ведь основная конституционная функция парламента – законотворчество.
Политолог Бекбосун Борубашов уверен, что об оппозиции в парламенте и речи не идет. Разумеется, в Жогорку Кенеше окажется несколько партий, которые называют себя оппозиционными, но таковы ли они на самом деле, задался он вопросом в разговоре с Vesti.kg.
- В VI созыве, например, нет оппозиции, - пояснил эксперт. – Некоторые политики называют себя оппозицией, но это надо показывать делом, программой. А как та же «Ата Мекен» может быть оппозицией, если автором нынешней коррупционной системы является эта партия во главе с ее руководителем? Алмамбет Шыкмаматов, Жанар Акаев кричат о своей позиции, но я считаю, что это блеф.
Среди нынешних кандидатов в депутаты есть те, кто смог бы стать истинной оппозицией, отметил Борубашов. Среди таких он назвал партии «Реформа» и «Чон Казат». Но смогут ли они пойти до конца – пока неизвестно.
- А то в программах большинства партий – «ыйман, будем совестливыми», - говорит он. – Как можно считать таких оппозицией? Это несерьезно.
Источник: vesti.kg
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