Вступили в силу изменения в Кодекс о нарушениях

Закон был разработан Министерством юстиции по инициативе правительства
Закон «О внесении изменений в Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях» 30 августа 2020 года вступил в силу. Закон разработан Министерством юстиции по инициативе правительства.
Данным законом внесены изменения в части установления ответственности за нарушение требований законодательства в сфере государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств), глава 40 Кодекса дополнена статьей 295-1. Дела об указанных нарушениях рассматриваются уполномоченным органом юстиции.
Так, осуществление юридическими лицами, их филиалами (представительствами) деятельности без государственной перерегистрации и уведомления об изменениях данных, не влекущих государственную перерегистрацию, в порядке и сроки, установленные законодательством Кыргызской Республики в сфере государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств), а также предоставление недостоверных сведений, необходимых для включения в Единый государственный реестр юридических лиц, филиалов (представительств), влекут наложение штрафа 1 категории, размер которого составляет 50 расчетных показателей, то есть пять тысяч сомов.
В связи с чем Министерство юстиции напоминает юридическим лицам, филиалам (представительства) об ответственности за нарушение требований Закона «О государственной регистрации юридических лиц, филиалов (представительств)».
Также отмечаем, что Министерством юстиции ведется работа по подключению к Единому реестру нарушений, находящемуся в ведении МВД, и обучению сотрудников центрального аппарата министерства и территориальных подразделений правилам рассмотрения и ведения дел о нарушениях, а также пользованию Автоматизированной информационной системой «Единый реестр нарушений».
Пресс-служба Минюста
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