(Фото) Фарид Ниязов: Вину за провал спецоперации в Кой-Таше хотят свалить на погибшего спецназовца Усенбека Ниязбекова

Экс-глава аппарата президента заметил, что бойцы «Альфы» ГКНБ путаются в показаниях

Бойцы спецназа «Альфа» Госкомитета нацбезопасности путаются в показаниях на суде по событиям в Кой-Таше. Об этом говорится в заявлении экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова.

Он отметил, что на процессе допрошены уже 7 спецназовцев.

«Уже очевидно, что руководство ГКНБ хочет свалить вину за провал позорной спецоперации 7 августа на погибшего замкомандира ССН «Альфа» Усенбека Ниязбекова. Бойцы путаются в показаниях. Видно, что их под давлением заставляют давать "нужные" властям показания. Они - солдаты и безропотно подчиняются своему начальству», - написал Ниязов.

Экс-рукаппарата президента добавил, что судья и прокуроры всячески препятствуют тому, чтобы спецназовцы отвечали на конкретные вопросы адвокатов.

Напомним, Фарид Ниязов проходит фигурантом в рамках уголовного дела по кой-ташским событиям. В августе 2019 года в Кой-Таше спецназ ГКНБ в ходе очередного штурма задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Во время спецоперации один человек — сотрудник «Альфы» Усен Ниязбеков — погиб. Подсудимым предъявили обвинения по статьям «Убийство», «Покушение на убийство», «Взятие заложников», «Массовые беспорядки», «Хулиганство» и «Угроза или насилие в отношении представителя власти» Уголовного кодекса КР.

Источник: vesti.kg