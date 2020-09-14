Единение Мадумаровых и Атамбаевых не может продлиться долго

Во время решения судом судьбы партии «Бутун Кыргызстан», а именно, давать разрешение или нет на ее участие в парламентских выборах, возле здания суда сторонники партии организовали митинг.

Как стало известно, к сторонникам партии «Бутун Кыргызстан» подошла и присоединилась партия «Социал-демократы Кыргызстана», возглавляемой сыновьями бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Митингующие говорили, что получали множество иностранных кредитов, увеличили внешний долг страны, но зато реализовали большие-большие проекты, так с перехлестом и расхваливали во все стороны Атамбаева.

Но подавляющая часть населения страны восприняла крайне негативно единение партии «Социал-демократов Кыргызстана» с партией «Бутун Кыргызстан». Они посчитали, что дети Атамбаева вот так наплевали на светлую память погибших в апрельских событиях.

Общеизвестно, Адахан Мадумаров до сего дня поддерживает семью Бакиевых, расстрелявших в тех апрельских событиях более 80 парней. Помимо погибших, еще многие получили ранения и поздней скончались. Адахан Мадумаров просто так не успокоился, до сих пор не признает Апрельскую революцию. Об участниках революции говорит, что они с оружием захватили власть, сравнивает с животными.

Интересно, что же думает сам Алмазбек Атамбаев о таком политическом финте своих сыновей? Апрельские герои вызволяли из ГКНБ самого Атамбаева. Позже благодаря им стал президентом страны.

Кстати, произошел еще один интересный момент на митинге возле суда. Уже с первого взгляда человеку стало видно создание единства «мадумаровцев» с «атамбаевцами» на ходу, он долго не протянется. Ведь когда «социал-демократы» выкрикивали свои лозунги, сторонники «Бутун Кыргызстана», не поддерживая их, стояли молча.



Источник: газета «De факто» №30 от 11.09.2020/стр.4