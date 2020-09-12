Бывший телохранитель Атамбаева не винит спецназовцев “Альфы” ГКНБ за события в Кой-Таше

Канат Сагынбаев возмущен тем, что ему не позволили задать вопрос бывшему коллеге

Бывший начальник охраны Алмазбека Атамбаева, Канат Сагынбаев, возмущен тем, что судья Первомайского районного суда Марат Сыдыков лишил его права задавать вопросы свидетелям. Об этом экс-сотрудник 9 службы ГКНБ (Госохрана) написал в своем обращении после очередного заседания по делу о событиях в Кой-Таше, произошедших в августе прошлого года.

Сагынбаев отметил, что судья вывел из зала суда сотрудника управления спецопераций “Альфа” ГКНБ, не дав ответить на вопросы подсудимого.

“Это доказывает, что судья ведет процесс в одностороннем порядке. Также он пригрозил вывести меня из судебного зала беспричинно. Я считаю, что это приказ от ГКНБ. Потому что только я знаю все внутренние правила Госкомитета нацбезопасности и этим я представляю угрозу властям”, - написал бывший он.

Кроме того, бывший телохранитель Атамбаева отметил, что не винит бойцов “Альфы”, поскольку они во время штурма дома бывшего президента попросту выполняли приказ.

“Они также не виноваты в том, что не выполнили задание, так как это был план властей — устроить беспорядки. Все операции спецназа “Альфа” всегда заканчивались успешно. Настоящие виновники сделали из элитного подразделения потерпевших, и этим опозорили его перед соседями.

До этого времени ни в одной стране спецназ не выступал в роли потерпевших. Я считаю, что это вредит нашей безопасности. Я призываю сотрудников “Альфы” встать на сторону правды и никого не бояться”, - написал Канат Сагынбаев.



Источник: Вести