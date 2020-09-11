Сын Насирдина Исанова рассказал, почему они с сестрой баллотируются в депутаты от разных партий

«У нас бывают идеологические разногласия, которые происходят в каждой семье»

Как известно, сын первого премьер-министра КР Насирдина Исанова, Алмаз Исанов, баллотируется в депутаты ЖК от партии «Республика». Вместе с тем его родная сестра, Мария Исанова, также поборется за депутатское кресло. Однако в составе иного политобъединения - «Мекеним Кыргызстан».

В беседе с Vesti.kg Алмаз Насирдинович объяснил, чем обусловлен его выбор и по какой причине члены одной семьи вступили в ряды разных партий.

- «Республиканцы» самые последовательные, - отметил Алмаз Исанов. - Сегодня мы не можем говорить о том, что у нас имеются полноценные партии. У политобъединения должны быть идеология, история и команда. Если через эти три фильтра провести сегодняшние 15 партий, то останется всего 2-3. Одна из них - «Республика». Мы должны говорить о партиях с республиканским охватом, а данное политобъединение как раз одно и тех, кто может претендовать на подобное звание.

Касательно участия своей сестры в выборах под флагом другой партии он подчеркнул, что вполне спокойно отнесся к ее решению.

- Это абсолютно нормальный процесс, - ответил Алмаз Исанов. - Моя сестра - взрослый человек. У нее сложилось свое мировоззрение, которому она следует. Она старше меня. Уже в какой-то мере состоявшийся политик. Марию как личность привлекла эта партия. Конечно, у нас бывают идеологические разногласия, которые происходят в каждой семье. В этом нет ничего страшного. Думаю, что как она, так и я, если пройдем в парламент, будем приносить пользу стране.

Кроме того, Исанов-младший рассказал, что в прошлом пообещал матери никогда не заниматься политикой, однако сегодня ситуация изменилась.

- Есть нереализованные планы отца, - продолжил он. - Я как сын считаю своей миссией продолжить этот путь. Речь идет об экономическом процветании страны, когда работе нужно уделить больше внимания, чем политике. Экономика процветает при разных структурах, будь это коммунисты, фашисты и т.д. Здесь нужны точные рецепты. Эти знания я собирал. Есть еще один момент: когда-то, в 1992 году, дал матери слово, что не буду заниматься политикой. Сейчас этот запрет ушел, поэтому я вступил на этот путь.

На сегодняшний день Алмаз Исанов возглавляет Институт исследований экономической политики при Министерстве экономики КР.

Мария Исанова является заведующей отделом комитета ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Источник: vesti.kg