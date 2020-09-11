Депутаты ЖК получат зарплату, несмотря на их отсутствие в парламенте. Даже те, кто не участвует в выборах

В пресс-службе Жогорку Кенеша отметили, что у нардепов еще не прекращены полномочия

Депутаты Жогорку Кенеша получат заработную плату, несмотря на то, что они отменили пленарные заседания до октября. Об этом Vesti.kg сообщил пресс-секретарь парламента Ибраим Нуракун уулу, который напомнил, что в настоящее время народные избранники занимаются встречами с избирателями.

- Все 120 депутатов официально находятся на встречах с избирателями, даже те, кто не баллотируется,- отметил Нуракун уулу. - У них еще не прекращены депутатские полномочия. Не знаю, в полном ли объеме они получат зарплату, но, по крайней мере, должны получить полностью.

Напомним, депутаты Жогорку Кенеша приняли решение не собираться на заседания парламента до 2 октября.

Решение поддержали 79 депутатов, против выступил один.

Источник: vesti.kg