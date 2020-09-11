Сын Курсана Асанова все еще находится в розыске

МВД продолжает следствие в отношении Мухаммед-Али Асанова

Сын бывшего заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова Мухаммед-Али Асанов уже год находится в розыске.

Как рассказали Vesti.kg в пресс-службе МВД, следствие в отношении 23-летнего сына Асанова продолжается.

Напомним, Генеральная прокуратура заявила, что помощник бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова передал вещественные доказательства сторонникам Алмазбека Атамбаева через его сына Мухаммед-Али Асанова.

Главный надзорный орган страны считает, что 8 августа Асанов организовал «незаконную передачу вещественных доказательств, документов и иных предметов, имеющих существенное значение по уголовному делу, вынесенных им из дома Атамбаева в селе Кой-Таш».

По данным главного надзорного органа, Асанов вынес вещдоки через своего телохранителя Пайзылда уулу Дамирбека, а тот в свою очередь 8 августа в промежуток времени с 21.00 до 21.15 возле здания МИД КР передал их сыну Курсана Асанова Мухаммед-Али для дальнейшей передачи сторонникам Атамбаева.

27 августа 2019 года Курсану Асанову вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по ст. 43 ч. 2 «Организация преступления» и ст. 320 ч. 2 «Злоупотребление должностным положением».

В тот же день в отношении Мухаммед-Али Асанова, 1997 года рождения, заочно избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Он был объявлен в розыск.

13 августа Курсан Асанов был уволен за «предательство интересов кыргызской милиции». Причиной послужили результаты «служебного расследования по выполнению прямых функциональных обязанностей по недопущению массовых беспорядков и обеспечению охраны общественного порядка 7-8 августа». Позже Военная прокуратура начала расследование, Курсана Асанова подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями — его допросили, а дом обыскали.

Сам Курсан Асанов после освобождения от должности заявил, что «выполнял свой служебный долг и личные интересы не ставил выше государственных».

Источник: vesti.kg