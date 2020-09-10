Айсулуу Мамашева поступила неправильно, вступив в партию с сомнительными шансами

Как известно, с тех пор как выборы в кыргызский парламент начали проводиться по партийному списку, для женщин открылись политические перспективы.

Ведь по правилам каждый пятый кандидат должен быть представлен женским полом. Пришедшие в парламент благодаря гендерной квоте депутаты-женщины обрели разный политический вес. Меньшая часть вошла в ряды лучших депутатов. Одна из них — Айсулуу Мамашева, представитель фракции «Ата Мекен» действующего созыва Жогорку Кенеша, чей срок уже подходит к концу. Поговаривают, что ее отец, бизнесмен Турусбек Мамашов, заплатил очень большие деньги, чтобы ввести свою дочь в первые строчки партийного списка. Может, так и было, в любом случае Айсулуу айым смогла показать себя депутатом с собственным лицом. Высказывалась по поднимаемым парламентом актуальным вопросам. Также продемонстрировала свою образованность. Не робела, подобно некоторым своим коллегам по депутатскому корпусу.

Сейчас идет решающий этап выборов, активизировалась агитационная кампания. При проведении различных опросов на вопрос: «Кого бы вы хотели видеть депутатом?» — многие назвают Айсулуу Мамашеву.

В этот раз Мамашева идет на выборы с рядах партии «Замандаш». Отдельные политаналитики сдержанно оценивают шансы этой партии, отмечая, что сложно прогнозировать ее проход. Если по различным причинам партия «Замандаш» не пройдет, то госпоже Мамашевой будет трудно. Как пишут СМИ, чтобы войти в первые строчки списки «Замандаша», она дала внушительную сумму долларов. Но самое главное то, что не заполнится место подобных Айсулуу айым депутатов-интеллектуалов.

Источник: argument.kg