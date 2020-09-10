Оскандалившийся экс-глава горбольницы №1 Бишкека баллотируется в депутаты ЖК

Отстраненный от должности Жусуп Бошкоев отметил, что намерен провести реформы в системе здравоохранения

Жусуп Бошкоев, которого недавно со скандалом отстранили от должности главврача бишкекской Городской клинической больницы № 1, баллотируется в депутаты от партии «Кыргызстан».

- Партия «Кыргызстан» на протяжении нескольких лет показывала хорошую работу, — прокомментировал он Vesti.kg свое решение. - Мне понравилась их предвыборная программа. Вместе мы хотим внести реформы в систему здравоохранения.

В списке партии, утвержденном ЦИК, Жусуп Бошкоев расположен на 62 месте.

Вместе с тем медик рассказал, чем закончился скандал со спортсменом, который заявил, что сотрудники горбольницы №1 не получили респираторные маски, переданные волонтерами.

- Молодой человек тогда неправильно донес информацию, - отметил Бошкоев. - Мне некогда было спорить с ним. Раздача гуманитарной помощи не входила в мои функциональные обязанности. Спортсмен передал больнице 300 масок, которые медработники используют за один день. Минздрав проверил все и вынес заключение о том, что никаких нарушений там нет. Больница всегда ведет учет по поступающей гуманитарной помощи.

Напомним, чемпион мира по грэпплингу Абдурахман Муртазалиев ранее заявил, что врачи горбольницы №1 не получили респираторные маски, переданные волонтерами.

Министерство здравоохранения сообщало о создании спецкомиссии по проверке деятельности руководства Городской клинической больницы №1 в Бишкеке.

Начальник управления общественного здравоохранения Минздрава Айнура Акматова 5 августа в ходе брифинга проинформировала, что по результатам проверки руководитель Городской клинической больницы № 1 отстранен от занимаемой должности.

Источник: vesti.kg