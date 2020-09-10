«Бутун Кыргызстан» победил в суде благодаря генералу Суваналиеву?

Борьба идущих на выборы партий только обостряется.

В таких обстоятельствах суд наделил партию «Бутун Кыргызстан» правом участвовать в выборах. Очевидно, что они будут опираться на протестный электорат. Но как они будут противостоять подкупу голосов? Наверное, основная борьба еще впереди…

Идут разговоры о том, что власти решили вопрос в рамках закона потому, что в списке кандидатов в Жогорку Кенеш партии «Бутун Кыргызстан» числится Омурбек Суваналиев. До этого Адахан Мадумаров проигрывал на выборах и не мог вывести людей на улицы. Наверное, присутствие комиссара Каттани их воодушевило и они осваивают новые методы борьбы. В дальнейшем «бутуновцам» не следует наслаждаться виртуальной победой, пора укрепить свой оппозиционный настрой, тесно работать с народом. Тогда есть шанс. Иначе дело плохо. Только способность бороться гарантирует успех.

Источник: газета «Азия news» №26 от 10.09.2020 / стр. 1