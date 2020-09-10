Ликвидация АКС ГКНБ и прокуратуры. Руслан Казакбаев объяснил, как «Республика» планирует претворять этот план в жизнь

Политик подчеркнул, что чекисты и прокуроры уже дискредитировали себя перед народом

Партия «Республика» в своей предвыборной программе предлагает ликвидировать ГКНБ, в том числе АКС, а также прокуратуру. Vesti.kg решили поинтересоваться, как «республиканцы» видят деятельность государства в отсутствии указанных ведомств и какие структуры предлагают создать вместо них.

- Мы хотим убрать у ГКНБ, в частности АКС и прокуратуры несвойственные им функции и отдать их профильным ведомствам, - пояснил в беседе с Vesti.kg депутат ЖК, кандидат от партии «Республика» Руслан Казакбаев. - К примеру, ГКНБ можно оставить следующие функции: внешнюю разведку, контрразведку, борьбу с международным терроризмом, религиозным экстремизмом. Борьбу с экономическими преступлениями можно отдать Финполиции (ГСБЭП), функцию по обеспечению общественной безопасности - Министерству внутренних дел.

По словам политика, АКС ГКНБ изначально была создана неправильно.

- Коррупцией в экономической сфере и так занимается ГСБЭП, - напомнил парламентарий. - Отдельная структура должна быть создана в соответствии с Конституцией. При правительстве, например. Но не как служба при ГКНБ. Что касается прокуратуры, мы предлагаем отдать полномочия по надзору законов Минюсту. По примеру Российской Федерации можно создать отдельный следственный орган.

Вместе с тем Руслан Казакбаев подчеркнул, что ГКНБ и прокуратура дискредитировали себя, работая под такими названиями и с имеющимися функциями.

- ГКНБ, к примеру, может называться Национальной службой безопасности, - продолжил депутат. - Народ к этим органам сейчас относится крайне негативно, поскольку данные службы превратились в некий инструмент политического гонения. Врачи, учителя, фермеры под давлением АКС извиняются на камеру. Когда на самом деле они (ГКНБ и прокуратура) должны извиняться перед народом.

Источник: vesti.kg