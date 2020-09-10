Эксперт: Решение суда о допуске «Бутун Кыргызстана» на выборы — указ сверху

Политолог Айнура Арзыматова считает, что у партии Адахана Мадумарова нет «особого политического капитала»
Решение Свердловского районного суда Бишкека о допуске партии «Бутун Кыргызстан» на предстоящие выборы в Жогорку Кенеш — указ сверху. Таким мнением с Vesti.kg поделилась политолог Айнура Арзыматова.
По ее словам, власти вовсе не боятся партию «Бутун Кыргызстан» и в этой ситуации действовали спонтанно.
- Действия властей очень спонтанные, нет четко выверенной линии, - считает Арзыматова. - У них сегодня одно решение, завтра — другое. Какие-то люди вначале, возможно, были против допуска политорганизации к выборам, а кто-то другой настоял на обратном решении. Судьи принимали решение не сами, это было указание сверху. Не думаю, что данное решение принято из-за недовольства народа, особого давления со стороны общественности не было. У них нет масштабного авторитета.
Эксперт предполагает, что ЦИК не станет обжаловать решение суда.
Кроме того, Арзыматова считает, что «Бутун Кыргызстан» не имеет «особого политического капитала».
- «Бутун Кыргызстан» больше заявляет о себе, чем она есть, - сказала она. - Они всегда не добирали голоса на выборах. Не могу назвать Адахана Мадумарова народным героем, у его партии нет особого политического капитала.
Напомним, вчера, 9 сентября, Свердловский районный суд Бишкека встал на сторону партии «Бутун Кыргызстан», дав возможность участвовать ей в парламентских выборах.
Сторонники приняли решение суда с аплодисментами и поблагодарили судью.
Ранее Vesti.kg передавали, что ранее члены «Бутун Кыргызстана» назвали решение ЦИК неправомерным, поскольку Центризбирком изначально допустил партию для участия в выборах, но на следующий день снова вынес вопрос на повестку дня и принял противоположное решение. «Бутун Кыргызстан» не допустили к выборам на основании того, что список кандидатов в депутаты от этой политорганизации отличался от варианта, принятого на съезде.
Источник: vesti.kg
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