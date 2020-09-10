Экс-спикер ЖК: Если большинство граждан готово голосовать на выборах против всех - это сигнал для власти

Зайнидин Курманов поделился своим видением того, что может произойти, если выборы не состоятся

Перед выборами многие говорят, что будут голосовать за пункт «против всех», но мало кто понимает, что это означает. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-спикер Жогорку Кенеша Зайнидин Курманов.​

- Если на выборах большее количество голосов наберет пункт «против всех», то будут назначены новые выборы и все начнется заново, - рассказал он. - Такое уже происходило в других странах, например, в Бельгии почти год не было правительства, так как народ не мог выбрать парламент. Похожая ситуация была и на выборах первого президента Кыргызстана, тогда во втором туре победил никому не известный Аскар Акаев. ​Если у нас будут повторные выборы, также вперед могут выйти «темные лошадки».

Зайнидин Карпекович добавил, что если многие проголосуют против всех кандидатов, то это должно стать сигналом о том, что нужны изменения.​

-​ Поэтому перед выборами стоит проводить опросы, чтобы понимать​, к чему надо готовиться, - заключил он.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что сайт Shailoo.org проводит опрос среди избирателей с целью обнародовать предварительный прогноз на грядущие выборы в Жогорку Кенеш, которые пройдут 4 октября 2020 года. Наибольшее число посетителей ресурса проголосовали против всех кандидатов.

Источник: vesti.kg