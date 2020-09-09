Кадырбек Атамбаев получил лишь 50 место в списке кандидатов. В партии уверяют, что это не говорит о недоверии к нему

«Социал-демократы» объяснили, почему сын бывшего президента не попал даже в первую «двадцатку»

В списке партии «Социал-демократы», утвержденном ЦИК, младший сын бывшего президента Алмазбека Атамбаева, Кадырбек, неожиданно расположился на 50 месте. В этой связи Vesti.kg решили поинтересоваться, говорит ли это о возможном недоверии к молодому кандидату в депутаты? Очевидно, что данное положение может отдалить Атамбаева-младшего от кресла в Жогорку Кенеше.

- Поскольку старший сын Алмазбека Шаршеновича, Сеид, занимает пост лидера партии, то младший сын, Кадыр, оказался на этом месте, - ответили в пресс-службе «Социал-демократов». - Кадыр - образованный, грамотный, активный член нашей партии. Мы верим в то, что он добьется успехов. То, что Кадыр занимает 50 место в списке, ни в коем случае не говорит о проявленном недоверии к нему. Это ничего не значит. Наоборот, так мы даем знать, что доверяем как тем людям, которые находятся в начале списка партии, так и тем, кто занимает места гораздо ниже.



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