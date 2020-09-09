Садыр Жапаров: «Вы неоднократно выходили на митинги и пикеты, но не поспособствовали моему освобождению из тюрьмы»

Политик сообщил, что на протяжении десяти лет выступал с различными обращениями к народу, к представителям власти, но безрезультатно.

По его мнению, в сердцах народа царит безразличие.

«Есть выражение – человек не проснется, пока не столкнется сам. Я сделал обращение с надеждой на то, что каждый многое понял, столкнувшись с коронавирусом, народ проснулся», – говорится в обращении.

Садыр Жапаров до этого поднимал вопросы, касающиеся изменения системы правления, развития экономики, сохранения природных ресурсов и столкнулся с невосполнимыми потерями.

«Лишился родителей, сына. Сам за решеткой. Но не забыл о народе, не продался, не вступил в торги, все еще живу надеждой. До этого были разговоры: «Что остается делать, народу не удается помочь». Да, неоднократно мы выходили на митинги, пикеты, но не добились моего освобождения из тюрьмы. Сейчас у вас в руках власть, которую вы получаете раз в пять лет», – сказал Жапаров, попросив принять правильное решение на выборах.

Источник: SAYASAT.kg, gezitter. org