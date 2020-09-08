Нургазы Мусаев: Друг мой Алтынбек уже не тот

Друг мой Алтынбек уже не тот.

В наших краях про человека, который занимается неподобающим делом, говорят «айнып калыптыр» (впал в маразм). Народ с давних пор знает Алтынбека как спортсмена с большими кулаками, скандалиста. Действительно это так: с малых лет был «чырбаш» (конфликтный), затем вдобавок стал «такырбаш» (лысый). В прошлом дрался на улице, а потом иногда дрался в парламенте. Помнится, разбил нос Садыру Жапарову, удостаивался от Шаршеновича похвалы «алтын бала» (золотой мальчик»).

Сказав, «а кто такой Текебаев?» — сильно боднул моего Омуке,невзирая на то, что тот является «отцом Конституции». Именно Сулайманов потушил, не дав взорваться, «бомбу» храброго, но безрассудного Бектура балбана.

Когда в парламенте накаляются страсти, сразу на месте конфликта возникает он, силой разруливает депутатские конфликты, ставит на место озороватых народных избранников.

И сейчас этот мальчик сам «айныды». То танцует с дочкой, то ест манты на Ошском базаре. Присоединился к артистам и стал вайнером.

Не знаю, может, он нанял пиарщика с той стороны океана. Из природного, настоящего образа Алтынбека возник другой образ — гламурного стиляги. Что за напасть такая, может, пошел на поводу красоток из партсписка...

Друг, если продолжишь следовать их советам, то они научат тебя развешивать трусы в музее 23 февраля...

Я хочу увидеть прежнего Алтынбека — сильного, смелого, немного дурного, но способного стать опорой для народа.

Друг, прекращай эти развязные игры. По всей видимости, Жабиров стряпает свой пиар за поеданием лагмана в «Арзу», создавая тебе стиль. А ведь именно ты финансировал самый дорогостоящий в истории Кыргызстана клип «Кыргыз бийи», в позитивном ракурсе представив миру кыргызский дух!

Наверняка помнишь, как в 2000 году вынес перед народом «алюминиевого короля2 Маманова, сделав из того деятеля, рассуждающего на государственном уровне, как мы победили на выборах старых «динозавров»...

Источник: argument.kg