Будут ли аресты после выборов?

Пока что этого мы не знаем.

Но известный политолог Бакыт Бакетаев высказал свое мнение по этому поводу. Нельзя игнорировать его слова. В свое время он спрогнозировал президентство Розы Отунбаевой, а в этом году предполагал, что партия «Бутун Кыргызстан» развалится и не будет участвовать в выборах. Вроде это сбывается.

На этот раз Бакыт Бакетаев предостерег тех, кто хочет обострить ситуацию после выборов, отметив, что они могут усугубить свое положение.

«После выборов обязательно будут недовольные. Некоторые из них будут говорить, что выборы прошли незаконно, начнут кричать. Могут быть силы, желающие вывести народ на улицы. Я хочу их предостеречь. Невозможно повторить сценарий 2005-2010 гг. Потому что ныне не сложилась ситуация, которая может привести к массовым беспорядкам. Поэтому не добьются целей те, кто хочет обострить политическую ситуацию с помощью народа. Им же будет хуже, могут быть аресты», — сказал Бакетаев.

Источник: газета «Майдан.kg» №30 от 08.09.2020 / стр. 1