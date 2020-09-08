Юрист о «Бутун Кыргызстан»: «Налицо мошенничество и злоупотребление служебным положением»

Однако разбираться в этом должны не в ЦИК, считает Икрамидин Айткулов

Центризбирком вышел за пределы своих полномочий, отказав партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации для участия в выборах в Жогорку Кенеш. Так высказался о ситуации вокруг политобъединения известный отечественный адвокат Икрамидин Айткулов.

«Считаю, что ЦИК вышел за пределы своих полномочий, поскольку он «влез» во внутренние дела партии, которые, по сути и по действующему законодательству, не должны его касаться», - объяснил он на своей странице в Facebook.

Юрист обратил внимание на то, что утвержденный съездом и поданный в ЦИК список кандидатов изменили самовольно.

«Если это так, то фактически налицо имеет место быть мошенничество и злоупотребление служебным положением лидера партии и, возможно, ряда других ответственных лиц, - отметил Айткулов. - Этому факту должны дать процессуальную оценку не в ЦИК, а следственные органы, которые обязаны провести досудебное производство и при наличии оснований передать дело в суд».

Адвокат подчеркнул, что за преступление должны отвечать только конкретные люди и только по приговору суда. Исключить из списка партии каких-либо кандидатов в депутаты тоже можно только по приговору суда, вступившего в законную силу, а если выборы к тому времени уже пройдут и виновные попадут в парламент, то только тогда их должны будут лишить депутатского мандата, продолжил он.

«Не должна отвечать вся партия за преступление, которое совершено конкретным лицом, даже если оно является лидером партии, - считает Айткулов. - Если сейчас суд подтвердит решение ЦИК и удалит «Бутун Кыргызстан» из предвыборной гонки, то можно считать, что легитимизация выборов будет всегда под большим сомнением».

Напомним, 3 сентября 2020 года Vesti.kg передавало, что рабочая группа ЦИК отказала партии «Бутун Кыргызстан» в регистрации для участия в выборах. Одной из причин стал тот факт, что список кандидатов, включенный в пакет поданных документов, отличался от представленного на съезде.

Накануне возле здания Бишкекского горсуда прошла акция протеста сторонников партии. Около 300 человек требовали допустить ее к предвыборной гонке.

Источник: vesti.kg