(Видео) Мелис Турганбаев предложил не сажать людей в тюрьмы за мелкие правонарушения

Генерал отметил, что суды могут легко сломать судьбу человека
Временно сложивший с себя полномочия главы ГСИН генерал Мелис Турганбаев, отвечая на вопросы журналистов, предложил не сажать людей в тюрьмы за мелкие правонарушения. Соответствующее видео распространилось в соцсети Facebook.
«Зачем сажать за мелкие правонарушения? Я в ГСИН не боюсь заходить к людям. Если боишься, зачем идти на такую работу? Прихожу к ним, пьем чай, беседуем. Узнаю, как они проживают, что намерены делать после освобождения, за какие преступления сидят там. Один говорит, что за кражу курицы сидит пятый год, другой - обманул четверых людей и получил 18 лет, а третий - получил такой же срок за убийство человека. Таких ситуаций там много. Вообще суды должны быть независимыми. Вы знаете, что у нас могут принять разные решения. Очень легко сломать судьбу человека», - сказал Мелис Турганбаев.
Напомним, Мелис Турганбаев временно сложил с себя полномочия председателя ГСИН в связи с выдвижением кандидатуры в депутаты ЖК от партии «Замандаш».
Источник: vesti.kg
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