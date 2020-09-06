Сооронбай Жээнбеков отправил очередной законопроект на доработку

Глава государства отметил, что предлагаемые изменения в уголовное законодательство представляют риски для коррупционных проявлений
Президент Сооронбай Жээнбеков направил возражение к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в сфере уголовного законодательства» для выработки согласованного варианта. Об этом сообщает его пресс-служба.
Документ был принят Жогорку Кенешем 25 июня 2020 года.
Основаниями для возражения стали некоторые внесенные изменения в Уголовный кодекс (УК) и Уголовно-процессуальный кодекс (УПК).
В частности, предлагаемой частью 7 статьи 62 УК предусматривается, что если лицо, подлежащее уведомлению о подозрении, не установлено, уголовное дело прекращается по истечении сроков давности привлечения к уголовной ответственности.
Глава государства отметил, что предлагаемые изменения представляют риски для коррупционных проявлений в органах дознания и следствия во время проведения досудебного производства, и предложил эту норму оставить в действующей редакции.
Изложенная в новой редакции статья 114 УПК регулирует вопросы применения залога как меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений. Однако перечень преступлений и случаи, по которым залог как мера пресечения не устанавливается, включают не все коррупционные преступления, совершенные должностными лицами.
Учитывая, что коррупционные преступления представляют значительную опасность для общества и государства в целом, предложено расширить данный перечень с учетом указанных преступлений.
Принятым законом пункт 3 части 4 статьи 442 и пункт 3 части 4 статьи 444 УПК, предусматривающие основания для возобновления производства по делу, а также сроки возобновления производства, признаны утратившими силу.
Сооронбай Жээнбеков заявил, что принятие вышеуказанных поправок может привести к ограничению конституционных прав каждого на защиту своих нарушенных прав и свобод всеми способами, не запрещенными законами, в том числе в соответствии с международными договорами обращаться в международные органы по правам человека, что недопустимо в реалиях демократического государства, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, здоровье, права и свободы.
Представление возражения в Жогорку Кенеше возложено на министра внутренних дел КР.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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