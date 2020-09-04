Пытаются сделать выборы недействительными

К сожалению, правда жизни показывает другие обстоятельства.

Подкуп голосов – это технология не только нынешней избирательной кампании, в Кыргызстане и до этого на выборах использовались различные формы подкупа голосов. Мы к тому, что помимо «премии» в денежном выражении существуют и другие виды: организация чаепития для аксакалов, забой скота, устройство бесплатных концертов, раздача пакетов с продовольствием и т.д. В действительности борются с подкупом голосов представители гражданского общества, СМИ и сами кандидаты в депутаты, потому что за торговлю голосами предусмотрена уголовная ответственность.

К сожалению, правда жизни показывает другие обстоятельства. Вот и сейчас еще до начала выборов возник скандал по поводу подкупа голосов, соперники действуют по обливанию друг друга грязью. Разумеется, случай возникновения факта подкупа обязательно должен быть уточнен. В законе предусмотрено наказание.

Обычно некоторые не догадываются, что цель распространяемой информации о подкупе голосов совсем иная. Если реализуется намерение интриганского фейка, это принесет плоды после выборов. А до этого беспрестанно распространяют сведения «выборы прошли нечисто», и готовят к ним общество. После выборов убедят народ в массовом подкупе, нечистом прохождении выборов, умножат недовольство, выборы потеряют легитимность. В итоге общественность не признает выборы. Потом начнутся требования аннулировать голоса, провести выборы заново. Такие технологии использовались в странах, где составлен план переворота. Это направлено на разрушение доверия к органам, проведшим выборы, и на дальнейшее воспламенение.

Преследующие вот такую цель действуют по формированию общественного мнения. Делают так, чтоб после оглашения итогов выборов не признающие их группы сразу начали акцию. Если не одернуть распространение различной информации партиями в попытке «утопить» соперника и оказать давление, то завтра можно стать свидетелями массовых акций непризнания выборов в целом. В случае реализации требования восставшей группы партиям придется в короткое время снова искать средства. Вот почему вышедшим на большие гонки вместо взаимного обвинения следует прежде всего подумать о себе. Неспроста говорится «не копай сегодня яму другому, завтра сам в нее попадешь».

Источник: газета «De факто» №29 от 04.09.2020/стр.4