Советник премьер-министра КР считает, что панику вокруг коронавируса «раскачали» намеренно

Кубат Рахимов полагает, что от пандемии многие получили серьезные выгоды

Всемирная Организация Здравоохранения сама себе врет, когда говорит, что распространение коронавируса – это пандемия, учитывая, что заболевание не достигло и десятой части тех параметров, которыми обычно обозначают пандемию – 0,5% и 5%, а ведь это две большие разницы. С таким заявлением в рамках онлайн-конференции «Реалии и перспективы экономического развития стран Центральной Азии в условиях пандемии и мирового экономического кризиса», организованной агентством Vesti.kg, выступил советник премьер-министра КР, экономист Кубат Рахимов.

- Что такое эпидемия с точки зрения той же ВОЗ? Это порог в 5%. Считаем, 5% от 7,8 млрд населения планеты - это порядка 390 млн человек. Однако, согласно данным Университета Хопкинса, число заболевших в мире не превышает 25 млн человек. Соответственно, мы видим, что хвост виляет собакой. Если бы коронавируса не было, его следовало придумать. Почему? Потому что в основе всего происходящего лежат серьезные макроэкономические диспропорции, т.е. на уровне мировой экономики произошел серьёзный перегрев, который нужно было устранить. И раз мы видим, что весь хайп поднялся на мизере, нам надо внимательно смотреть, кто здесь бенефициар, - подчеркнул Рахимов.



Первым получателем выгод эксперт назвал мировую систему общественного здравоохранения.

- В последние годы этой сфере уделялось очень мало внимания, и где-то подспудно это коллективное бессознательное копилось, - продолжил советник главы правительства. - То, что коронавирус ударил в первую очередь по пожилым и по хроническим больным, и практически не ударил по детям и по людям с балансом признаков здорового человека, согласно классификации ВОЗ, указывает на то, что бенефициар – это система общественного здравоохранения, причём в масштабе всего мира. Грядет такая глобальная перестройка, что также выгодно как корпорациям, потому что, увеличив капитализацию расходов фондов, которые тратятся на систему общественного здравоохранения, они получают нового старого крупного потребителя. В выигрыше и фармацевтические компании, потому что чем мы бы ни рисовали картину, всё равно получается Малевич, т.е. в итоге все мы выйдем в режим вакцинации. Выгодополучателем пандемии, по словам экономиста, стала и мировая финансовая система, «потому что требовалась некая система триггеров, которые стали факторами, сформировавшими новую реальность – ковид-кредитование межгосударственное, ковид-кредитование межбанковское и даже ковид-кредитование конечных потребителей».

Серьезные выгоды в виде управления массами людей, по словам Кубата Рахимова, получают и национальные правительства.

- Закрытие границ, блокпосты, карантины – все это было отработано в мировом масштабе, - уверен он. - Практически все национальные правительства так или иначе стали бенефициарами этого процесса. Коронавирус был нужен для того, чтобы перекроить мировую картину, и каждая страна, насколько ей хватило шустрости и ума, воспользовалась этим.



Говоря о Кыргызстане, советник премьера обратил внимание, что за время пандемии республика резко нарастила свой внешний долг.

- Деньги, которые приходят извне, на порядок дешевле, чем внутренние деньги, и большая часть этих сумм потом списывается или размазывается на будущие инвестиционно-электоральные циклы, - отметил Рахимов. - Нынешнего президента и даже его преемника проблема кредитов, которые мы взяли в этот период, вообще никак не коснется. Соответственно, наша задача понимать, что сама цель игроков выиграть на том, что золотой дождь обрушился на систему общественного здравоохранения, чтобы что-то успеть сделать – построить новые больницы, отремонтировать старые, подготовить кадры. А количество карет скорой помощи в Кыргызстане скоро превзойдет все мыслимые потребности. Скоро, наверное, мы их будем использовать, как в Африке, в качестве такси, потому что все без исключения доноры дают нам кареты скорой помощи.



Эксперт также обратил внимание на ключевые задачи современного здравоохранения стран ЦА, в которые, по его мнению, входит не столько лечение, сколько профилактика различных заболеваний и массовая пропаганда здорового образа жизни.

- Еще одна задача и медиков, и госорганов – перестать дурить людям голову и промывать мозги, внушая, что коронавирус переместился в зону инфодемии, - указал он. - Объясняю. Через месяц – 4 октября – у нас будут выборы. В предвыборный период тема партий и скандалов вокруг кандидатов не только вытеснила тему коронавируса из медиа-пространства, но и одновременно с этим резко упали показатели заболеваемости, смертность снизилась до нуля и т.д.

Источник: vesti.kg