Исхак Масалиев: Решение ЦИК по партии «Бутун Кыргызстан» - просто беззаконие!

Экс-депутат заявил, что они не оставят это просто так
ЦИК принял незаконное и необоснованное решение в отношении партии «Бутун Кыргызстан». Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-депутат ЖК Исхак Масалиев, который намеревался пойти на выборы в составе указанной партии.
- Это просто беззаконие! - возмутился он. - По какой причине вопрос об участии партии «Бутун Кыргызстан» рассматривался в ЦИК дважды? Сначала комиссия решила, что это политобъединение пойдет на выборы, а на следующий день они пересмотрели этот вопрос и вынесли противоположное решение. Естественно, мы будем оспаривать такой итог. Просто так такое оставлять нельзя.
Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Центризбирком принял решение не допускать к выборам партию «Бутун Кыргыстан». Причиной отказа в регистрации стал конечный список кандидатов в депутаты, который отличался от того, что был принят на съезде политобъединения. Примечательно, что ЦИК рассматривал этот вопрос дважды в течение двух дней, причем первое решение было в пользу партии.
Источник: vesti.kg
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