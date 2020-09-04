Феликс Кулов: Депутаты должны были закончить все свои дела перед уходом. Не зря их называли сопляками

Экс-премьер раскритиковал решение Жогорку Кенеша приостановить свою работу на месяц

Депутаты Жогорку Кенеша поступили неуважительно по отношению к народу, прекратив на месяц свою работу. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-премьер-министр Феликс Кулов.

- У нас все, кому не лень, критикуют нынешний созыв парламента, и не зря. У нардепов столько нерешенных вопросов, а они решили сократить время своей работы на месяц, - отметил он. - Однако им стоило хотя бы решить проблемы с выборами. Например, внести поправки в закон о том, что голосование может проходить несколько дней вместо одного. В период пандемии так поступили во многих странах. Я спрашивал у людей, будут ли они стоять в очереди долгое время, если пойдут на выборы. Всем придется держать дистанцию. Мне отвечали: «Конечно, нет! Мне что, делать нечего?» Так и выходит, что люди просто не пойдут на выборы, а голосовать будут те, кого подвезут за деньги.

Феликс Шаршенбаевич добавил, что парламентариям стоило еще как минимум озадачиться решением вопроса о подкупе избирателей и хотя бы дать поручение правительству, чтобы оно исключило подобные явления.

- О том, что у нас в стране покупают голоса, знают все, но депутаты промолчали, - посетовал он. - Зато они решили устроить месяц встреч с избирателями, когда это запрещено. Да это все фикция - никто из парламентариев на эти встречи не пойдет. Да и избиратели на них не придут. Кому надо встречаться с депутатом из старого созыва? Да с кандидатом никто не хочет видеться. Нардепам надо было закончить все свои дела, а потом уходить. Вот такая политическая незрелость у нашего парламента. Не зря их называли сопляками.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что депутаты ЖК прекратили свою работу до 2 октября. Парламентарии намерены весь месяц встречаться с избирателями.

Источник: vesti.kg