Выборы-2020. Партия «Бутун Кыргызстан» снята с гонки

Большинство членов ЦИК проголосовали за отказ в регистрации партии «Бутун Кыргызстан».

Такое решение принято сегодня на заседании Центральной избирательной комиссии.

Уточняется, что девять членов Центризбиркома проголосовали за снятие с гонки политобъединения, двое выступили против.

Отметим, рабочая группа ЦИК предложила не регистрировать список политической партии «Бутун Кыргызстан».

По словам представителя рабочей группы ЦИК Медины Кутбердиевой, при рассмотрении документов для регистрации обнаружены нарушения в ходе проведения съезда политической партии «Бутун Кыргызстан», на котором был выдвинут список кандидатов. По закону он, заверенный подписью и печатью, представляется в ЦИК.

«Но представленный для регистрации список кандидатов не соответствует тому, за который проголосовали на съезде. При этом из 85 делегатов съезда 84 проголосовали за и один — против», — отметила она.

В рабочей группе добавили, что после исключения пяти кандидатов партия должна была предоставить список из 115 человек, но внесла реестр из 120 претендентов.

Член ЦИК Атыр Абдрахматова отметила, что перед заседанием был разослан проект решения ЦИК, в котором предлагалось зарегистрировать список. «Что изменилось за один час танаписа? Почему так изменилось решение?» — поинтересовалась она.

Напомним, накануне экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу потребовал от ЦИК отказать «Бутун Кыргызстану» в регистрации на основании того, что лидер партии Адахан Мадумаров изменил порядок в списке, исключив из него Турсунбая Бакир уулу.

Однако Центризбирком не удовлетворил жалобу бывшего уполномоченного по правам человека КР. Избирательная комиссия рекомендовала Турсунбаю Бакир уулу обратиться в суд, поскольку возникший конфликт — это внутрипартийные споры.

В течение 10 календарных дней со дня принятия документов ЦИК проверяет соответствие порядка выдвижения списка кандидатов требованиям избирательного законодательства и регистрирует либо выносит мотивированное решение об отказе в регистрации. Проверка проводится в том числе с применением системы электронного межведомственного взаимодействия, утвержденной законодательством.

Агитация начинается 4 сентября.

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал указ о назначении выборов в парламент. Они пройдут 4 октября.



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