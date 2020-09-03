Говорит, что партия «Замандаш» получит 18 мандатов, а «Республика» — 13…

Тем не менее, кажется, Хасанов позабыл о «Бир Боле».

По оценке адвоката Каната Хасанова, на предстоящих выборах партия «Биримдик» получит 26 мандатов, «Замандаш» — 18, «Кыргызстан» — 21, «Мекеним Кыргызстан» — 16, «Ыйман Нуру» — 14, «Республика» — 13. Конечно, это прогноз. 4 октября мы узнаем, какие партии действительно добьются победы. Тем не менее, кажется, Хасанов позабыл о «Бир Боле». Эту партию, во главе с Алтыке и Алмаке, не стоит списывать со счетов…

Источник: газета «Багыт.kg» №19 от 03.09.2020 / стр. 2