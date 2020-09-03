Генпрокуратура ответила на заявление экс-президента Атамбаева

Пресс-служба Генеральной прокуратуры ответила на заявление бывшего президента Алмазбека Атамбаева по делу Азиза Батукаева.

2 сентября 2020 года в средствах массовой информации распространено заявление Атамбаева, признанного судом виновным и осужденного по уголовному делу, связанному с незаконным освобождением из мест лишения свободы криминального авторитета Азиза Батукаева.

По данным Генпрокуратуры, в своем заявлении Атамбаев, оправдывая свои незаконные действия, которым судебными органами уже дана соответствующая оценка, указал о поддержании спецоперации, запланированной и организованной органами национальной безопасности по освобождению Азиза Батукаева на обмен доставления Жаныша Бакиева в Кыргызскую Республику.

Отмечено, что вопрос экстрадиции Ж.Бакиева, регулируется исключительно положениями Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишиневская Конвенция) от 07.10.2002 года и уголовно-процессуальным законом, других оснований для экстрадиции законом не предусмотрено.

“Вышеуказанное обстоятельство подтверждает незаконность спецоперации, а возврат Ж.Бакиева был использован в качестве прикрытия для совершения вышеуказанного преступного деяния. Тем самым, Алмазбек Атамбаев, являясь главой государства, то есть высшим должностным лицом Кыргызской Республики, в нарушение данной народу Кыргызстана присяги, в целях извлечения материальных и иных благ, создав противоправную устойчивую связь с руководителями государственных и судебных органов, организовал и реализовал незаконное освобождение лидера организованной преступной группировки – «вора в законе» Азиза Батукаева из мест лишения свободы, тем самым подорвал авторитет государственной власти. Указанное преступление вызвало общественный резонанс и повлекло негативное отношение граждан к органам государственной власти.

Несмотря на отказ от дачи показаний и непризнание своей вины осужденным Атамбаевым в ходе досудебного производства и судебного разбирательства, его вина полностью доказана показаниями свидетелей и другими доказательствами, в совокупности соответствующие обстоятельствам дела”, – отмечают в Генпрокуратуре.

Так, приговором Первомайского районного суда Атамбаев признан виновным по ст.ст. 49 ч.2, 319 ч.2 УК КР и осужден к 11 годам 2 месяцам лишения свободы и другие осуждены к различным срокам наказания. Данный приговор суда Бишкекским городским судом оставлен в силе. В настоящее время прокуратурой внесено кассационное представление в Верховный суд, которое находится на стадии рассмотрения.

Также, 13 бывших высокопоставленных должностных лиц, сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников, составивших соглашение о сотрудничестве по указанному уголовному делу, приговором Свердловского районного суда осуждены в виде штрафа от 260 тыс. до 300 тыс. сомов. Жаныш Бакиев заочно осужден судами Кыргызской Республики к пожизненному лишению свободы за совершение убийства и нанесения телесных повреждений гражданам 7 апреля 2010 года и ряда других тяжких и особо тяжких преступлений.

В настоящее время идет работа по реализации принудительных мер по возвращению в страну Ж.Бакиева и других его родственников.

Источник: reporter.kg