Мадумаров — о Бакир уулу: Он позвонил Суваналиеву и начал конфликтовать. Не думал, что человек может быть таким

Лидер «Бутун Кыргызстан» раскрыл подробности скандала с бывшим омбудсменом

Лидер партии «Бутун Кыргызстан» Адахан Мадумаров заявил, что, приглашая экс-депутата ЖК, бывшего омбудсмена Турсунбая Бакир уулу в политобъединение, не ожидал, что тот захочет потом подать на них в суд. Об этом политик сообщил на встрече с журналистами.

«Кыргызский народ должен решить, кто станет депутатом. Но, к сожалению, есть ряд процедур, которые отняли наше время и нервы.

Что касается Турсунбая Бакир уулу, я сам приглашал его с хорошими намерениями. Не только он ушел от нас. Но другие ушли по-мужски, из-за разных позиций по тем или иным вопросам. Этот человек (Турсунбай Бакир уулу, - прим. ред.) неправильно повел себя. Полагаю, что он изначально вступал с нехорошими намерениями. Он позвонил Омурбеку Суваналиеву и начал конфликтовать, когда мы еще не подавали список. Он по телефону сказал, что подаст на нас в суд. С какой целью? Генерал попросил его прийти и обсудить проблему. Бакир уулу отказался, отметив, что встретимся в суде. Я даже подумать не мог, что человек может быть таким. Сами подумайте, как можно включать в список человека, который собирается судиться с вами?

Мы спросили в Центризбиркоме, есть ли у нас нарушения. Нам ответили, что нет. Вчера это подтвердилось. «Бутун Кыргызстан» будет участвовать выборах», - сказал Адахан Мадумаров.

Напомним, накануне стало известно, что члены ЦИК не стали отказывать в регистрации списков кандидатов в депутаты от партии «Бутун Кыргызстан».

Ранее член политобъединения Турсунбай Бакир уулу заявил о нарушениях. По его словам, список кандидатов сфальсифицирован, и его фамилию незаконно исключили из первой двадцатки списка кандидатов в депутаты.

Источник: vesti.kg