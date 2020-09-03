«Несмотря на запрет, в школах продолжают собирать деньги»

Депутат Дастан Бекешов поднял вопрос онлайн-обучение в вузах и общеобразовательных школах.
По словам парламентария, онлайн-обучение не даёт хорошего результата, особенно в начальной школе. От родителей поступают многочисленные жалобы. Несмотря на то что обучение проходит в онлайн-режиме, в отдельных школах все еще продолжается сбор денег на ремонт, в школьные фонды. Это практику надо прекратить, сказал депутат.
Парламентарий Карамат Орозова подняла проблему жителей села Орок Сокулукского района, которые до сих пор не могут построить дома на полученных 8 лет назад четырех сотках. «Если не могут построить дома на законно полученных участках, тогда почему им выдали Красную книгу?» — спросила депутат.
Источник: fakt.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!