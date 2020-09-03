«Несмотря на запрет, в школах продолжают собирать деньги»

Депутат Дастан Бекешов поднял вопрос онлайн-обучение в вузах и общеобразовательных школах.

По словам парламентария, онлайн-обучение не даёт хорошего результата, особенно в начальной школе. От родителей поступают многочисленные жалобы. Несмотря на то что обучение проходит в онлайн-режиме, в отдельных школах все еще продолжается сбор денег на ремонт, в школьные фонды. Это практику надо прекратить, сказал депутат.

Парламентарий Карамат Орозова подняла проблему жителей села Орок Сокулукского района, которые до сих пор не могут построить дома на полученных 8 лет назад четырех сотках. «Если не могут построить дома на законно полученных участках, тогда почему им выдали Красную книгу?» — спросила депутат.

Источник: fakt.kg