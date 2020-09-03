Депутат Тынчтык Шайназаров избран членом ЦИК

Парламентарий займет в Центризбиркоме место Назарали Арипова, который баллотируется в Жогорку Кенеш
Депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидатуру депутата от парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Тынчтыка Шайназарова на должность члена Центризбиркома от коалиции большинства.
За него проголосовал 81 депутат, против - 4.
В свою очередь Шайназаров заявил, что отказывается от депутатского мандата в парламенте.
Отметим, ранее состав членов ЦИК покинул Назарали Арипов, который заявил об участии в парламентских выборах от партии «Республика».
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!