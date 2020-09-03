Депутат Тынчтык Шайназаров избран членом ЦИК

Парламентарий займет в Центризбиркоме место Назарали Арипова, который баллотируется в Жогорку Кенеш

Депутаты Жогорку Кенеша одобрили кандидатуру депутата от парламентской фракции «Онугуу-Прогресс» Тынчтыка Шайназарова на должность члена Центризбиркома от коалиции большинства.

За него проголосовал 81 депутат, против - 4.

В свою очередь Шайназаров заявил, что отказывается от депутатского мандата в парламенте.

Отметим, ранее состав членов ЦИК покинул Назарали Арипов, который заявил об участии в парламентских выборах от партии «Республика».

Источник: vesti.kg