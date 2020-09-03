Жанар Акаев: Мы можем поставить студента премьер-министром, он тоже может только брать в долг

На сегодня внешний долг Кыргызстана превышает 4 млрд

Депутат ЖК Жанар Акаев возмутился тем, что правительство ничего не строит на средства от кредитов. Об этом он заявил на заседании парламента.

Замминистра финансов Абдыбалы тегин Суеркул заявил, что на поддержку бюджета от доноров получено 319 млн долларов. Также планируется взять кредит у ЕСФР на 100 млн долларов.

- 319 млн долларов поступило на поддержку бюджета, если добавить 100 млн долларов кредита, получаемого от ЕСФР, то будет 419 млн, - сказал он. - Сейчас внешний долг составляет 4 млрд 167 млн плюс эти 100 млн, и к концу года он составит 4 млрд 200 с чем-то млн.

Акаев в свою очередь упрекнул правительство в постоянном получении кредитов.

- Мы можем поставить студента премьер-министром, чтобы он только долги брал, - возмутился депутат. - Почему ничего не строится и не делается на эти деньги?

Источник: vesti.kg