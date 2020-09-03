Нынешний созыв ЖК не будет пересматривать скандальный закон «О манипулировании информацией»

Депутаты боятся не успеть выполнить все необходимые процедуры

Закон «О манипулировании информацией», вероятно, будет рассмотрен уже новым созывом парламента. Об этом Vesti.kg сказала депутат, член парламентского комитета по социальным вопросам, образованию, науке и здравоохранению Евгения Строкова.

- Документ с замечаниями от президента поступил в наш комитет, но чтобы внести изменения, необходимо создать рабочую группу, - пояснила она. - Мы уже не успеем все это сделать. Вероятно, этим займется уже новый состав парламента.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что депутаты Гульшат Асылбаева и Айнура Осмонова написали законопроект «О манипулировании информацией». В нем народные избранницы предлагали установить контроль за контентом в интернете якобы для того, чтобы защитить граждан от недостоверной информации. Документ вызвал широкий резонанс, а общественные деятели и медиаэксперты раскритиковали его. Во время последнего обсуждения законопроекта в Бишкеке проходил митинг в защиту свободы слова, но это не помешало большей части депутатов проголосовать «за». Однако президент документ не подписал, хотя и отметил, что такие нормы нужны стране. Глава государства вернул законопроект со своими возражениями в парламент на доработку.

Источник: vesti.kg