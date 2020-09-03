Партия «Кыргызстан» все еще не подала документы в ЦИК

Между тем сегодня последний день регистрации списков кандидатов в депутаты

Партия «Кыргызстан» еще не подала документы в ЦИК для регистрации. Об этом Vesti.kg сообщили в Центризбиркоме.

- Вчера от них документов еще не было, - отметили в комиссии. - Сегодня до конца дня истекает срок регистрации списков кандидатов в депутаты. Вечером мы объявим, какие партии пойдут на выборы.

На сегодняшний день ЦИК официально зарегистрировал списки партий: «Замандаш», «Ата Мекен», «Бир Бол», «Ыйман Нуру», «Политическая партия Ветеранов войны в Афганистане и Участников других локальных боевых конфликтов», «Социал-демократы».

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что партия «Кыргызстан» не успела вовремя предоставить все необходимые документы в ЦИК для регистрации, более того, пакет бумаг принес не уполномоченный представитель партии. Центральная избирательная комиссия отказала в приеме документов, но «Кыргызстан» смогла добиться отмены этого решения через суд.

Источник: vesti.kg