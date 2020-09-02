Противоборствующие партии, зажатая ЦИК, колеблющаяся Фемида

Верховный суд рассмотрел кассационную жалобу ЦИК по партии «Кыргызстан» и оставил в силе решение административного суда Бишкека.

Группа собравшихся перед зданием Верховного суда выступала против регистрации Центризбиркомом партии «Кыргызстан», другая выступающая с криками группа была представлена сторонниками указанной партии.

До этого ЦИК не приняла документы партии «Кыргызстан», указав в качестве причины то, что документы принесло не уполномоченное лицо. В то же время наблюдающие за ситуацией активисты видеоматериалами доказали, что представитель запоздал со сдачей документов.

Партия «Кыргызстан» обратилась в Административный суд Бишкека и смогла добиться аннулирования решения ЦИК. Центризбирком не согласился с решением суда и в свою очередь обратился с кассационной жалобой в Верховный суд.

Между тем еще до начала избирательной кампании усиливается недовольство работой ЦИК. Главное недовольство — комиссия не может проконтролировать процесс формирования избирательного списка партий в установленном законом порядке. Как отмечают активисты, основная причина опоздания партии «Кыргызстан» — в нескончаемой дошедшего до скандала борьбе вокруг списка.

Споры и противостояния, связанные со списком, идут и в партии «Бутун Кыргызстан». Экс-омбудсмен Турсунбай Бакир уулу заявил, что в комиссию передан не утвержденный на съезде, а фальсифицированный список, обратившись с жалобой в Центризбирком.

В этой связи звучит критика, что ЦИК не может в соответствии с законом обеспечить достаточный контроль за списками политических партий.

«Ведь председатель ЦИК нарушает закон, потому что должны были утвердить список, рассмотренный на съезде. Но так не происходит, разрешают вносить изменения в список партий. Это, во-первых, халатность, во-вторых, нарушение закона», — говорит аналитик Расул Умбеталиев.

Как отмечают наблюдатели, всё ещё не изжиты использовавшиеся на прошлых выборах использование административного ресурса, подкуп, дезинформация, запугивание, давление и тому подобные практики.

Звучит мнение, что в век высокоразвитых технологий негативные явления моментально вскрываются, коррупционная система не может этому противостоять и начала разваливаться, поэтому если на этих выборах полагаться на деньги и власть, то это может привести к многочисленным скандалам и усилению протестных акций.

«Власть должна провести выборы чисто, открыто и прозрачно. Общество этого ждёт. Народ устал от многочисленных подкупов избирателей. Но власть не меняется, поэтому не меняется жизнь народа», — сказал лидер партии «Чон Казат» Максат Мамытканов.

Выборы пройдут 4 октября. Всего заявили об участии в выборах 44 партии, однако только 16 партий успели со своевременной сдачей документов в ЦИК. Проверка документов отсеет еще несколько партий. ЦИК должна завершить регистрацию партий до 4 сентября.

Источник: Кыргызская служба Би-Би-Си