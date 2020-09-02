Адвокат: Алмазбека Атамбаева сегодня этапируют в СИЗО-1

Юрист полагает, что из следственного изолятора бывшего президента могут перевести в исправительную колонию №47

Алмазбека Атамбаева сегодня этапируют в СИЗО-1 Бишкека. Об этом Vesti.kg сообщил адвокат бывшего президента Замир Жоошев.

- Полагаем, что его из СИЗО-1 хотят окончательно этапировать в исправительную колонию №47 Бишкека, - предположил юрист. - Атамбаева не должны были никуда переводить. Он и дальше должен был содержаться в ГКНБ, как бывший президент. Возможно, Алмазбек Шаршенович выразит желание принимать участие в рассмотрении других дел. По закону его не должны были переводить в колонию, пока другие дела не будут рассмотрены в суде.

Как заметил адвокат, из колонии №47 человека не могут доставлять в суд или на следственные мероприятия.

- Мы считаем это незаконным, поскольку Алмазбек Атамбаев является носителем государственных секретов, - напомнил Жоошев. - Перевод в любую колонию должен был осуществляться только в крайнем случае, когда вступят в силу все обвинительные приговоры. Если они будут таковыми. Атамбаев чувствует себя хуже. Учитывая это, бывшего президента должны были лечить в больнице ГКНБ. В колонии его здоровье может ухудшиться. ИК-47, несмотря на то, что это колония больничного типа, все равно не отвечает высоким стандартам медицинского обслуживания. ГКНБ, переводя Атамбаева в колонию, хочет таким образом снять с себя ответственность за его здоровье. Состояние Алмазбека Шаршеновича критическое - в любое время может произойти нежелательный исход.

Источник: vesti.kg