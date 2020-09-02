Сыймык Жапыкеев обозвал спикера Дастана Джумабекова «дабдыром»

У здания Верховного суда прошел митинг «За честные выборы».

В этой акции приняли участие представители оппозиционных партий, НПОшники. Верховный суд тем временем рассматривал дело партии «Кыргызстан». В ходе акции многие люди озвучили свое мнение, среди них традиционно громко выступил блогер Сыймык Жапыкеев, назвав Дастана Джумабекова «дабдыром». Таким образом, у спикера появилось еще одно прозвище?

Источник: Aryba.kg