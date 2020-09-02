«Бутун Кыргызстан» подала в ЦИК 5 документов, подписанных не кандидатами, а иными лицами?

В Центризбиркоме пообещали предоставить ответ позже
На днях журналистка Баяна Кулова написала на своей странице в соцсети Facebook о том, что партия «Бутун Кыргызстан» якобы путем фальсификации подала в ЦИК пять документов, подписанных не самими кандидатами, а другими лицами.
«Эту информацию сообщил руководитель республиканского штаба партии Д. Ибраимов. Кроме того, список, оглашенный в день съезда, позже был изменен с грубыми нарушениями закона. Эти дела находятся на рассмотрении ЦИК. Мадумарова, требовавшего законности от других, должны привлечь к ответственности», - написала журналистка.
Экс-депутат ЖК, член партии «Бутун Кыргызстан» Исхак Масалиев в беседе с Vesti.kg заверил, что не представляет, на чем могла основываться журналистка, написавшая об этом.
Между тем в пресс-службе Центризбиркома ответили Vesti.kg, что накануне должны были рассмотреть вопрос по партии «Бутун Кыргызстан».
- Пока у нас нет информации, - ответили в ЦИКе. - Чуть позже дадим ответ.
Источник: vesti.kg
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