«Бутун Кыргызстан» подала в ЦИК 5 документов, подписанных не кандидатами, а иными лицами?

В Центризбиркоме пообещали предоставить ответ позже

На днях журналистка Баяна Кулова написала на своей странице в соцсети Facebook о том, что партия «Бутун Кыргызстан» якобы путем фальсификации подала в ЦИК пять документов, подписанных не самими кандидатами, а другими лицами.

«Эту информацию сообщил руководитель республиканского штаба партии Д. Ибраимов. Кроме того, список, оглашенный в день съезда, позже был изменен с грубыми нарушениями закона. Эти дела находятся на рассмотрении ЦИК. Мадумарова, требовавшего законности от других, должны привлечь к ответственности», - написала журналистка.

Экс-депутат ЖК, член партии «Бутун Кыргызстан» Исхак Масалиев в беседе с Vesti.kg заверил, что не представляет, на чем могла основываться журналистка, написавшая об этом.

Между тем в пресс-службе Центризбиркома ответили Vesti.kg, что накануне должны были рассмотреть вопрос по партии «Бутун Кыргызстан».

- Пока у нас нет информации, - ответили в ЦИКе. - Чуть позже дадим ответ.

Источник: vesti.kg