Дастан Бекешев: Думаю, в парламенте стерпят, что Верховный суд отбирает их полномочия и переписывает закон

По мнению политика, теперь каждый, опоздавший куда-либо, вправе обжаловать дисциплину

Депутат ЖК Дастан Бекешев не удивлен решением, вынесенным накануне Верховным судом в пользу партии «Кыргызстан», которая оказалась в центре резонансного скандала из-за собственной нерасторопности.

«Многие склонялись к тому, что Верховный суд разрешит партии «Кыргызстан» участвовать на выборах. Я решению суда не удивлён. И даже наоборот, я думаю, что для оппозиции выгодно участие этой партии на выборах.

Но порядок есть порядок. В части 1 статьи 61 конституционного Закона «О выборах Президента и депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики» четко написано, что документы должны быть сданы за 40 календарных дней до дня выборов, до 18 часов местного времени. Как Верховному суду получилось переписать закон? Или Верховный суд стал законотворцем?», - написал он.

Политик напомнил, что решение Верховного суда не подлежит обжалованию.

«Но стерпит ли парламент то, что его полномочия отбираются Верховным судом без изменения законов? Я думаю, стерпит.

Дисциплина начинается с мелочей, а не со слов о дисциплине. Теперь каждый, опоздавший куда-либо (на экзамен, работу, учебу, самолёт), вправе обжаловать дисциплину. Правда то, что позволено юпитеру, не позволено быку, а это двойные стандарты», - написал Дастан Бекешев.

Напомним, ранее Vesti.kg передавали, что Верховный суд оставил в силе решение гражданского суда об удовлетворении жалобы «Кыргызстана» на отказ ЦИК зарегистрировать их для участия в парламентских выборах.

Источник: vesti.kg