Алмазбек Атамбаев признался, что в свое время поддержал операцию по возвращению Жаныша Бакиева

Бывший президент обратился к народу после приговора по делу Батукаева

Бывший президент Алмазбек Атамбаев признался, что в свое время поддержал операцию по возвращению в Кыргызстан Жаныша Бакиева. Об этом говорится в его обращении к народу, которое в социальной сети опубликовал адвокат бывшего главы государства Замир Жоошев.

Текст обращения:

(орфография и пунктуация сохранены - прим. ред).

«Уважаемые кыргызстанцы!

Вынесен приговор по так называемому «уголовному делу Батукаева», но большинство людей до сих пор не знает правды, верят разным слухам и клевете властей, так как суды проходили в закрытом режиме и все материалы дела засекречены. Поэтому я решил выступить с этим заявлением.

С 2011 года я, как Президент Кыргызстана, принимал все меры по экстрадиции в страну преступника Жаныша Бакиева, из-за преступных приказов которого 7 апреля 2010 года были убиты более 80 мирных граждан страны и сотни людей получили ранения. К сожалению, за прошедшие 10 лет от полученных ран и травм уже умерло ещё столько же наших соотечественников.

Суть «уголовного дела Батукаева» заключается в том, что в результате запланированной в 2012 году операции ГКНБ Жаныш Бакиев должен был быть доставлен в Кыргызстан. Руководить этой операцией мной было поручено ее инициатору, тогдашнему председателю ГКНБ. Всё это есть в материалах уголовного дела. Но ни в материалах уголовного дела, ни в показаниях свидетелей нет ни одного факта коррупционных или иных преступных действий с моей стороны. Да и не могло быть, потому что я руководствовался только одним желанием – привлечь к реальной ответственности убийцу десятков невинных людей. Именно и только поэтому по решению властей суды проходили в закрытом режиме и материалы дела были засекречены, чтобы скрыть правду от народа, чтобы легче было клеветать на меня.

Фактически получилось так, что я осужден на 11 лет за то, что поддержал операцию ГКНБ по доставлению в Кыргызстан и привлечению к реальной ответственности кровавого преступника.

К сожалению, операция ГКНБ была провалена. Думаю, что придет время, когда можно будет выяснить причины провала и виновных в этом. Допускаю, что возможно кто-то был в этом лично заинтересован, а может быть просто так сложились обстоятельства. Но в том, что государство должно принимать все меры к тому, чтобы такие преступники как Жаныш Бакиев были привлечены к реальной ответственности, я глубоко убежден и сейчас.

Уважаемые соотечественники!

Приговором по «уголовному делу Батукаева» режим Сооронбая Жеенбекова фактически дал статус неприкосновенности Жанышу Бакиеву и его подельникам, которые виновны в смерти более 150 человек и в ранениях и увечьях еще сотен и сотен мирных граждан. Это четкое указание всем соответствующим правоохранительным и силовым структурам - «не трогать Бакиевых, не предпринимать никаких реальных шагов для привлечения к ответственности этих убийц, главных виновников массового расстрела мирных граждан на площади "Ала-Тоо" 7 апреля 2010 года». Все граждане страны должны это знать и понимать, что и кто за этим стоит.

Всё тайное однажды становится явным. И кроме «судов Соке» есть суд народа, суд истории, Божий суд. Высшая власть в нашей стране – это наш свободолюбивый народ. И рано или поздно победят народ и правда!

С уважением, Алмазбек Атамбаев».

Напомним, ранее адвокат Атамбаева предполагал, что кримавторитета Азиза Батукаева освободили из колонии для того, чтобы обменять его на беглого Жаныша Бакиева. Однако сам Алмазбек Атамбаев эту версию не комментировал.

Источник: vesti.kg