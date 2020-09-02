МВД предлагает нанимать руководителей негласных подразделений без конкурса

Эксперт полагает, что это чревато утечкой информации и шпионажем
Нынешнее руководство МВД, видимо, не понимает, какие функции у этого ведомства, раз решило нанимать на важные должности людей без конкурса. Таким мнением с Vesti.kg поделился полковник запаса, политолог Токтогул Какчекеев.
Поясним, МВД вынесло на общественное обсуждение поправки в Закон «О вопросах организации службы в правоохранительных органах Кыргызской Республики».
Среди прочего предлагается нанимать людей на руководящие должности медицинских и негласных оперативных подразделений без конкурса. В справке-обосновании к документу необходимость таких поправок объясняют тем, что на эти должности требуются узкие специалисты.
- В негласных оперативных подразделениях служат люди, которые могут не носить форму, но все равно являются офицерами и несут такую же ответственность перед законом, как и люди в форме, - отметил политолог. - Если в оперативное подразделение попадет «левый» человек, это может привести к утечке секретной информации. С военными медиками то же самое, каждый из них может случайно или намеренно подслушать важные данные. Поэтому очень важно, чтобы эти люди были аттестованы.
Токтогул Какчекеевич добавил, что пандемия показала – в стране не хватает военных медиков.
- Кадры надо растить, и как можно скорее, - сказал он.
Источник: vesti.kg
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