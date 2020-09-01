Как проголосовать за свою партию, не поддавшись давлению и угрозам?

Бишкек, "Саясат. kg". Общественный деятель Эмильбек Каптагаев считает, что до народа нужно донести одну истину.
«Можно собрать копии паспортов, выяснить, кто на каком участке зарегистрирован, угрожающим тоном сказать: «Мы проверим, за какую партию будете голосовать». Но в действительности никто не сможет проконтролировать или уследить, кто как проголосовал. Нужно донести эту истину в широкие массы», – сказал Каптагаев.
Среди общественности до сих пор остается актуальным вопрос – как противостоять административному ресурсу на парламентских выборах.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!