Как проголосовать за свою партию, не поддавшись давлению и угрозам?

Бишкек, "Саясат. kg". Общественный деятель Эмильбек Каптагаев считает, что до народа нужно донести одну истину.

«Можно собрать копии паспортов, выяснить, кто на каком участке зарегистрирован, угрожающим тоном сказать: «Мы проверим, за какую партию будете голосовать». Но в действительности никто не сможет проконтролировать или уследить, кто как проголосовал. Нужно донести эту истину в широкие массы», – сказал Каптагаев.

Среди общественности до сих пор остается актуальным вопрос – как противостоять административному ресурсу на парламентских выборах.