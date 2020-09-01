(Видео) Аскар Акаев: Три президента, правившие после меня, завели экономику Кыргызстана в тупик

Первый президент КР заметил, что если бы его программу завершили, то республика к 2010 году оказалась бы в числе богатейших

Первый президент Кыргызстана Аскар Акаев в интервью отечественному «Седьмому каналу» отметил, что если бы Курманбек Бакиев, Роза Отунбаева и Алмазбек Атамбаев придерживались его программы, то республика в 2010 году оказалась бы в числе богатейших стран.

«31 августа 1991-го стало историческим днем для кыргызского народа, поскольку была принята Декларация о государственной независимости Кыргызстана. Мы в Центральной Азии первыми объявили о независимости. Соседские государства приняли аналогичную декларацию позже», - сказал он.

Ведущий спросил у Аскара Акаева: «Вы уже много лет наблюдаете за страной «со стороны». Какое место Кыргызстан занимал в международной арене с обретения независимости, в момент вашего правления?» На что первый президент ответил, что кыргызский народ может гордиться.

«За первые 15 лет были проведены демократические, экономические реформы. Международное сообщество очень тепло встретило Кыргызстан как молодое независимое государство. Со всех сторон оказывали нам помощь. Репутация Кыргызской Республики в 2000-х годах была очень высокой», - заметил Аскар Акаевич.

Также был вопрос: «Какие ошибки были допущены в период правления?»

«В 2001-м при поддержке и финансировании международного сообщества мы первыми в Центральной Азии представили долгосрочную 10-летнюю комплексную программу социально-экономического развития. Ежегодный рост составлял 5-6%, и к 2004-му он достиг 7%. В то время инфляция держалась на отметке 3-4%, а дефицит — на уровне 1-2%.

К сожалению, данная программа не завершена. Политические авантюристы в 2005 году совершили переворот. Бакиев, придя к власти, посчитал, что программа Акаева не подходит Кыргызстану. Если бы довели программу до конца, то к 2010-му он оказался бы в числе богатых стран в экономическом плане.

Три президента, правившие после меня, завели экономику на неправильную дорогу. Бакиев, Отунбаева и Атамбаев привели к дефицитному пути республику, которая могла процветать за счет собственных ресурсов», - сказал Аскар Акаев.

Источник: vesti.kg